Прекраснейшая Белла Хадид. Как выглядит супермодель с самым идеальным лицом в мире

Фото: @bellahadid
Лицо американской модели Беллы Хадид назвали самым близким к совершенству. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес внешность 23-летней Беллы с правилом "золотого сечения" и заявил, что пропорции ее лица на 94,35% близки к идеалу.
На втором месте рейтинга, составленного доктором, оказалась певица Бейонсе, внешность которой оказалась близка к совершенству на 92,44%, а третьей стала актриса Эмбер Херд (91,85%). В топ также вошли актриса Ариана Гранде (91,81%), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64%) и супермодель Кейт Мосс (91,05%), Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, набравшие 90,91% и 90,51% соответственно, певица Кэти Перри (90,08%) и топ-модель Кара Делевинь (89,99%).
Золотое сечение – математическая пропорция, разработанная древними греками для "измерения красоты" в природе и искусстве. Ее еще называют законом гармонии и развития всех живых систем в пространстве и времени. В целом заключается оно в том, что меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Считается, что объекты, содержащие "золотое сечение", воспринимаются людьми как наиболее гармоничные и привлекательные.
Комментарии
"с самым идеальным лицом в мире"
ТЫСКОЗАЛ? - Твоя мамка? - Пруфы будут?
ну што ж ты страшная такая...(с)
на любителя
В катманду такое золотое сечение)))