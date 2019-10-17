Жители Алтайского края обнаружили медведя рядом с населенным пунктом

Вечером 15 октября один из жителей села Хабары заметил в лесополосе животное, похожее на медведя, сообщает "Вестник целины".
Представители Хабарского охотобщества выехали на место, указанное очевидцем, но не обнаружили никаких следов зверя, но позднее председатель охотсообщества подтвердил, что в окрестностях села действительно водятся медведи. Вероятно, животное не одно.
Следы медведей обнаружили в заказнике между Утянкой и Новоильинкой. В настоящее время представители охотсообщества патрулируют лесные массивы и просят жителей района воздержаться от их посещения. Кроме того, в охотобществе отмечают, что на территории района появились и волки.
Комментарии
Руки прочь от волков и медведей! Берегите природу, мать вашу!
это медвежонок, чего шуметь то, 2-3 летка в село не пойдет.
Чё им не водиться в заповеднике? Поближе к Горному и после Заринска так вообще полно всякого зверья и медведи есть.