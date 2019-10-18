Пять метров ползком: в Барнауле пройдет забег младенцев

20 октября 2019 года в 11:00 в ТРЦ "Пионер" состоится 22-й краевой забег младенцев для детей до двух лет. Дистанция – 5 метров: ползком, уверенным шагом и даже бегом – все зависит от способностей малышей. Для старшей возрастной категории будут установлены небольшие препятствия.
Как обычно, участников порадуют приятными подарками. На кону – спортивные награды (медали за первое, второе и третье места в пятерках соревнующихся, кубки и грамоты) и ценные призы. Кроме этого будет оцениваться неспортивная сторона забега: костюмы участников, активность группы поддержки и креативность "приманки", которая будет мотивировать маленьких спортсменов добраться до финиша.
Немного об истории этого милого спортивного состязания. Его организатором является известное городское объединение "Мамочки22". Первый забег прошел 27 августа 2011 года в День города Барнаула: тогда в нем поучаствовало буквально несколько малышей. С того момента прошло более 20 забегов, а количество детей возросло до нескольких сотен. Для родителей юных участников – это крупное событие, ведь это не только шанс получить весьма крупный приз, но и возможность подарить ребенку его самую первую победу с настоящей медалькой и сертификатом участника, а также радость от общения со сверстниками в праздничной обстановке.
Забег младенцев – гораздо больше, чем спортивное соревнование, пусть и довольно необычное. Это настоящий семейный праздник. В ТРЦ "Пионер" всех гостей ждет интерактивная семейная шоу-программа, игровая зона для малышей любого возраста, увлекательные площадки для детей и взрослых и, конечно же, много подарков. А запечатлит все радостные моменты этого дня профессиональный фотограф. Ждем родителей и их маленьких спортсменов в это воскресенье на фуд-корте ТРЦ "Пионер"!
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
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