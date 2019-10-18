Мир глазами дронов и летающие беспилотники: чем запомнился фестиваль науки в АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет провел фестиваль науки "Наследники Ползунова сегодня".
Во всех корпусах "политеха" проводили мастер-классы, лекции, викторины, устраивали шоу и представления. Преподаватели и студенты вуза стремились показать гостям, среди которых было много школьников, что наука – это увлекательно и интересно.
"Фестиваль приобретает статус семейного мероприятия, родители приходят к нам вместе со своими детьми, – говорит Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки. – Мы стараемся продумать программу таким образом, чтобы было интересно разной возрастной аудитории. Помимо выставок научно-инновационных разработок, творческих проектов по робототехнике в вузе были организованы интерактивные занятия, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры. Всего в этом году мы организовали около 90 научных площадок".
Так, в выставочном зале музея АлтГТУ ребятам представили увлекательный мир робототехники, а в Центре детского научного и технического творчества "Наследники Ползунова" рассказывали про беспилотные летательные аппараты и давали возможность взглянуть на мир глазами дронов через очки виртуальной реальности.
В библиотеке вуза можно было самому создать карандашницу в этническом стиле или сделать тряпичные игрушки. А в институте архитектуры и дизайна гостям фестиваля рассказывали, как создается современный город, как преобразуется под требования комфорта окружающее нас пространство. А о природе электричества школьники могли узнать из научного шоу, презентаций и научно-популярного фильма.
В корпусе пищевых производств проводились мастер-классы по выпечке печенья, варке карамели, приготовлению напитков и лимонадов. Дети сами замешивали песочное тесто, осаживали его на противень, загружали в духовку и потом с удовольствием ели то, что получилось. Преподаватели вуза были открыты для общения и с удовольствием отвечали на вопросы.
Прочитать про мероприятие подробнее можно по ссылке.
Комментарии
А где фото "глазами дронов"?
Благодаря алиэкспрессу россиянские псевдоученные могут устраивать псевдонаучные фестивали.