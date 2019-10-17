Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Республике Алтай

Водители всех транспортных средств были трезвые / Фото: 04.мвд.рф
В результате ДТП с участием трех автомобилей в Республике Алтай пострадали семь человек, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел в среду, 16 октября, около 19:30 часов в Шебалинском районе, на 506-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".
"23-летняя девушка, управляя автомобилем Honda Fit, при движении со стороны села Камлак в направлении села Черга, при совершении обгона автобуса Hyundai Aero Space, под управлением 50-летнего жителя Алтайского края, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения", – рассказали в ведомстве.
В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, под управлением 27-летнего жителя Онгудайского района. От удара автомобиль Honda откинуло на автобус Hyundai, с которым произошло касательное столкновение.
В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами были доставлены два водителя, четыре пассажира из машины Honda и один пассажир автомобиля Toyota. Госпитализация потребовалась трем пассажирам автомобиля Honda. В автобусе пострадавших не было.
Водители всех транспортных средств были трезвые, подчеркнули в ведомстве. В отношении девушки, сидевшей за рулем машины Honda, возбуждено дело об административном правонарушении.
Комментарии
снимать номера на авто после ДТП это что, мода такая стала? или спалиться боятся?
После таких ДТП, нужно отправлять переучиваться.