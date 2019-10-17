Возбуждено дело по заявлению новгородской журналистки об изнасиловании на вечеринке

В Новгородской области возбудили уголовное дело после заявления от журналистки Алины Щегловой об изнасиловании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального СК.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", – рассказал собеседник агентства.
Ранее журналистка издания "Новгород.ру" Щеглова в своем Telegram-канале рассказала, что была изнасилована в ночь на 27 сентября после корпоративной вечеринки. Она опасается, что дело замнут из-за влиятельных связей ее обидчика. По ее словам, супруга "насильника" является полковником МВД, которая уже намекнула на то, что заявление лучше бы забрать.
Как рассказывает "Московский комсомолец", журналисты отмечали вручение наград регионального конкурса "Феникс". После окончания празднования все разошлись, а Щеглова осталась с главредом местной газеты ждать такси.
Журналистка отмечает, что по версии "насильника" все произошло добровольно и по взаимному согласию. Однако она подчеркнула, что не было никакого добровольного согласия с ее стороны, когда она падала в обморок и оказывалась на полу грязного туалета.
"Я не соглашалась на то, чтобы он разорвал мне платье. Я не могла дать согласие на то, чтобы он поднимал меня за волосы с пола этого туалета и тащил в кабинет редакции", – рассказала Щеглова.
В местных соцсетях сообщается, что Щеглова якобы обвинила в изнасиловании главного редактора газеты "Новгород", учредителем которого является мэрия Великого Новгорода.
Комментарии
Не оправдывая насильника, задам вопрос - это ж сколько надо и чего употребить, чтобы "упасть в обморок" на полу грязного туалета?