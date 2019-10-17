Информацию о жестоком обращении с шестью детьми проверят власти Алтайского края

Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова дала поручение проверить информацию о жестоком обращении с детьми в Заринском районе, сообщает официальный сайт региона.
Органы опеки не предприняли мер, для того чтобы прекратить издевательства над детьми, и делом занялся СК. Предположительно, у женщины были связи в органах профилактики. Теперь к следователям присоединились и представители власти.
Специалистам Минобрнауки края и врио уполномоченной по правам ребенка Ольге Казанцевой поручено выехать в Заринский район.
В настоящее время проводится экспертиза материалов личных дел детей, находящихся под опекой, изучение обстоятельств и получение информации о состоянии приемной семьи.
"Кроме того, будет дана оценка действиям администрации Заринского района по реализации государственных полномочий по опеке и попечительству. По результатам проверки будет принято соответствующее решение", – сообщили в администрации.
Ранее алтайский СК рассказал, что жительница Заринского района на протяжении 3,5 лет жестоко обращалась с шестью приемными детьми. Все они были взяты под опеку из детского дома. По данным следствия, женщина издевалась над ними физически и морально.
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