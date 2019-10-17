Журнал MAXIM предложил демонам утаскивать грешников в Барнаул

Журнал MAXIM проводит тест на знание суеверий разных страх мира. В одном из пунктов теста появился Барнаул.
"Проходить под лестницей (пункт 6) и вешать подкову вверх ногами во многих странах считается так себе к добру, скорей уж явятся демоны и утащат грешника в Барнаул", – написали авторы заданий.
Судя по контексту, столицу Алтайского края в тексте сравнили с адом. Отметим, что Барнаул стал единственным российским городом, упомянутым в тесте о культуре других государств.
Комментарии
[жарится на сковородке, визжит]
Ура! Наконец-то нас признали!
Может администрации засудить журнальчик? Или истину написали?
Конечно засудить уродов бумагомарак
Граждане РФ, грешившие в этой жизни, в следующей жизни опять попадут в РФ.