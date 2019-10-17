Медведев напомнил, что россияне могут получить выплату к золотой свадьбе

Председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил, что россияне не знают о том, что в некоторых регионах можно получить деньги к золотой свадьбе и другим крупным юбилеям, сообщает РИА "Новости".
На заседании в четверг, 17 октября, члены кабмина рассматривали законопроект, предусматривающий создание инструмента, который бы позволял уведомлять россиян, если у них появляется возможность получить право на какую-либо социальную поддержку.
"Очень часто человек просто не в курсе того, что ему полагается от государства. Например, молодые семьи, где один из родителей моложе 30 лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребенка", – сказал Медведев.
Кроме того, по его словам, семейные пары, которые отмечают золотые и более "высокого достоинства" свадьбы – 50, 55, 60 лет брака – просто не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству выплату от государства.
"Но это региональная выплата", – уточнил Медведев.
Напомним, сейчас меры социальной поддержки предоставляются лишь при обращении гражданина с заявлением на ее получение.
Комментарии
Бред. Скатайте губы.
что это было?
А что? хорошая новость, мне нравится. Порадовал Дмитрий Анатольевич. Порадовал бы еще больше, если бы об'явил о своей отставке. Или сообщил, где и когда можно будет получить пенсионные выплаты за 5 лет, которые он отжал.