Огромную яму на проезжей части выкопали барнаульские дорожники и забыли закопать

По адресу Советской армии 121а на проезжей части красуется большая яма, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Местная жительница рассказала, что сначала в этом месте пошла трещина, а позднее асфальт начал проваливаться вниз. Дорожные службы, приехавшие на место разлома, раскопали яму и уехали.
"На протяжении недели наблюдаем эту яму. Нет прохода к подъезду, не может скорая подъехать и сами кое как проходим. Никто ничего не делает", пишет женщина.
Жильцы дома сообщили, что в администрацию они обращались. Теперь им предстоит дождаться ответа и действий от дорожных служб.
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