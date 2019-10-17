Названо "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края"

17 октября 2019 года стало знаменательной датой для коллектива Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий (АТИ).

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Локтюшов и исполнительный директор СПА Виктор Мещеряков на общем собрании трудового коллектива вручили генеральному директору Барнаульского завода АТИ Артему Шамкову диплом и переходящее знамя Алтайского края с надписью "Победителю краевого конкурса "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края".

В приветственном слове заместитель министра отметил, что в этом году соревнование между предприятиями было очень сложным, на соискание звания лауреата конкурса по результатам работы в 2018 году. Комиссией к рассмотрению было принято 29 заявок.

"Конкурс проводится уже более 15 лет и с каждым годом требования меняются. Как правило, они становятся все строже, — отметил Владимир Локтюшов. – Положение о конкурсе постоянно корректируется в сторону ужесточения требований не только в области производственных показателей, но и в сфере социальной политики. Важным аспектом в деятельности предприятия, наряду с экономическими показателями, является участие в социальных программах края и большая социальная работа в самой организации: охрана труда, развитие спорта".

Вместе с заместителем министра промышленности и энергетики коллектив завода АТИ поздравил с заслуженной победой исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков.

"Завод АТИ является одним из самых активных и ответственных членов Союза промышленников, — подчеркнул Виктор Алексеевич. – Ваше предприятие вносит большой вклад не только в вопросы развития промышленности в нашем регионе, но и участвует в различных социальных акциях. Считаю вашу победу в престижном краевом конкурсе совершенно заслуженной, желаю в дальнейшем также последовательно совершенствовать и усиливать свою работу по всем направлениям деятельности".

В своем ответном слове генеральный директор Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий Артем Шамков поблагодарил Правительство региона и губернатора Виктора Томенко за доверие и отмеченные усилия предприятия по модернизации производства, обновлению станочного парка, освоению новых технологий.

"Для АТИ победа в краевом конкурсе на звание лучшего промышленного предприятия – это самая высокая награда в новейшей истории завода, — подчеркнул Артем Шамков. — Мы долго шли к этому результату, работали планомерно, совершенствуя технологию, обновляя оборудование и поддерживая социальную сферу. Считаю, что это большая заслуга всего нашего коллектива. Каждый человек на своем месте делал максимум возможного, вкладывая в общий успех свой талант и профессионализм. Победа в данном конкурсе означает, что мы на правильном пути и будем продолжать развивать предприятие, расширять производство, выводить на рынок новые изделия".

Справка

Барнаульский завод АТИ основан в 1960 году. ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" — одно из ведущих предприятий в своей отрасли в России и странах СНГ.

Особенностью Барнаульского завода АТИ является то, что предприятие активно развивает сразу три направления производства изделий, в том числе и по современным, безасбестовым технологиям. Это парониты и вырубные изделия из них, текстильная продукция – ткани, шнуры, тормозные ленты, набивки и, так называемые, автоформованные детали – тормозные колодки, кольца, диски сцепления и другие фрикционные изделия. Продукция завода находит широкое применение в машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической, горнодобывающей и других отраслях экономики. Барнаульский завод АТИ выпускает до 90% тормозных колодок для лебедок буровых установок, производимых в России и более 40% тормозных колодок для грузового железнодорожного транспорта страны.

На протяжении последних пяти лет производство на Барнаульском заводе АТИ неуклонно растет. В 2017 году предприятие выступило одним из инициаторов создания Барнаульского промышленного химического кластера. На предприятии поэтапно реализуется программа модернизации производства. В июне 2018 года на базе ООО "БзАТИ" осуществлен запуск нового цеха, где в рамках программы импортозамещения организованно производство безасбестовых тормозных колодок и накладок дискового тормоза для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, а также железнодорожного транспорта.

В октябре 2017 года предприятие награждено дипломом лауреата 1 степени ежегодного конкурса "Лидер промышленности РФ" в номинации "Химическая промышленность".

28 февраля 2019 года в Барнауле прошла торжественная церемония награждения лауреатов Демидовской премии по итогам 2018 года. В номинации "За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве" премия вручена ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий".

По итогам регионального конкурса "Директор года. Алтайский край" Артем Шамков, генеральный директор ООО "Барнаульский завод АТИ", удостоен золотой медали и почетного звания "Директор года-2017" и "Директор года-2018" в номинации "Промышленное производство".

В 2019 году Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий принял участие в 24-й Международной выставке MIMS Automechanika Moscow. По результатам выставки, Барнаульский завод АТИ был награжден премией "Автокомпонент года 2019" в номинации "За лучшее соотношение цены и качества 2019".