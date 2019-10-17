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Названо "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края"

, ИА "Амител"
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий получил награду за победу в краевом конкурсе

17 октября 2019 года стало знаменательной  датой для коллектива Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий (АТИ).

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Локтюшов и исполнительный директор СПА Виктор Мещеряков на общем собрании трудового коллектива вручили генеральному директору Барнаульского завода АТИ Артему Шамкову диплом и переходящее знамя Алтайского края с надписью "Победителю краевого конкурса "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края".

В  приветственном слове заместитель министра отметил, что в этом году соревнование между предприятиями было очень сложным, на соискание звания лауреата конкурса по результатам работы в 2018 году. Комиссией к рассмотрению было принято 29 заявок.

"Конкурс проводится уже более 15 лет и с каждым годом требования меняются. Как правило, они становятся все строже, — отметил Владимир Локтюшов. – Положение о конкурсе постоянно корректируется в сторону ужесточения требований не только в области производственных показателей, но и в сфере социальной политики. Важным аспектом в деятельности предприятия, наряду с экономическими показателями, является участие в социальных программах края и большая социальная работа в самой организации: охрана труда, развитие спорта".

Вместе с заместителем министра промышленности и энергетики коллектив завода АТИ поздравил с заслуженной победой исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков.

"Завод АТИ является одним из самых активных и ответственных членов Союза промышленников, — подчеркнул Виктор Алексеевич. – Ваше предприятие вносит большой вклад не только в вопросы развития промышленности в нашем регионе, но и участвует в различных  социальных акциях. Считаю вашу победу в престижном краевом конкурсе совершенно заслуженной, желаю в дальнейшем также последовательно совершенствовать и усиливать свою работу по всем направлениям деятельности". 

В своем ответном слове генеральный директор Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий Артем Шамков поблагодарил Правительство региона и губернатора Виктора Томенко за доверие и отмеченные усилия предприятия по модернизации производства, обновлению станочного парка, освоению новых технологий.

"Для АТИ победа в краевом конкурсе на звание лучшего промышленного предприятия – это самая высокая награда в новейшей истории завода, — подчеркнул Артем Шамков. — Мы долго шли к этому результату, работали планомерно, совершенствуя технологию, обновляя оборудование и поддерживая социальную сферу. Считаю, что это большая заслуга всего нашего коллектива. Каждый человек на своем месте делал максимум возможного, вкладывая в общий успех свой талант и профессионализм. Победа в данном конкурсе означает, что мы на правильном пути и будем продолжать развивать предприятие, расширять производство, выводить на рынок новые изделия".

 

Справка

Барнаульский завод АТИ основан в 1960 году. ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" — одно из ведущих предприятий в своей отрасли в России и странах СНГ.

Особенностью Барнаульского завода АТИ является то, что предприятие активно развивает сразу три направления производства изделий, в том числе и по современным, безасбестовым технологиям. Это парониты и вырубные изделия из них, текстильная продукция – ткани, шнуры, тормозные ленты, набивки и, так называемые, автоформованные детали – тормозные колодки, кольца, диски сцепления и другие фрикционные изделия. Продукция завода находит широкое применение в машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической, горнодобывающей и других отраслях экономики. Барнаульский завод АТИ выпускает до 90% тормозных колодок для лебедок буровых установок, производимых в России и более 40% тормозных колодок для грузового железнодорожного транспорта страны.

На протяжении последних пяти лет производство на Барнаульском заводе АТИ неуклонно растет. В 2017 году предприятие выступило одним из инициаторов создания Барнаульского промышленного химического кластера. На предприятии поэтапно реализуется программа модернизации производства. В июне 2018 года на базе ООО "БзАТИ" осуществлен запуск нового цеха, где в рамках программы импортозамещения организованно производство безасбестовых тормозных колодок и накладок дискового тормоза для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, а также железнодорожного транспорта.

В октябре 2017 года предприятие награждено дипломом лауреата 1 степени ежегодного конкурса  "Лидер промышленности РФ" в номинации "Химическая промышленность".

28 февраля 2019 года в Барнауле прошла торжественная церемония награждения лауреатов Демидовской премии по итогам 2018 года.  В номинации "За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве" премия вручена ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий".

По итогам регионального конкурса "Директор года. Алтайский край" Артем Шамков, генеральный директор ООО "Барнаульский завод АТИ", удостоен золотой медали и почетного звания "Директор года-2017"  и "Директор года-2018" в номинации "Промышленное производство".

В 2019 году Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий принял участие в 24-й Международной выставке MIMS Automechanika Moscow. По результатам выставки, Барнаульский завод АТИ был награжден премией "Автокомпонент года 2019" в номинации "За лучшее соотношение цены и качества 2019".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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