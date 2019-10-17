Жилой дом американской семьи затопило кровью и останками животных

Дом семьи из города Багли в штате Айова затопило кровью, жиром и останками животных из соседнего мясного магазина, сообщает "Газета.ру".
Семья из семи человек на протяжении 10 лет жила по соседству с мясной лавкой. В начале 2019 года у магазина сменились хозяева и в октябре у них сломался холодильник. Все его содержимое вытекло в соседний дом.
Bagley Family's Basement Gets Flooded with Animal Blood https://t.co/6ORl640azY pic.twitter.com/2rfvojrQMU— WHO-HD Ch. 13 News (@WHOhd) 15 октября 2019 г.
Подвал американцев затопило кровью, костями и жиром и владельцы дома требуют возмещения ущерба от хозяев магазина, но те не хотят уплачивать деньги.
"Они говорят, что это не их вина, и пожелали мне удачи", — пожаловался один из пострадавших.
Комментарии
Нуу тупыыые эти пиндосы, у нас вон люди с фекальным сталагмитом живут и радуются.