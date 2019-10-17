В Алтайском крае обсудили выравнивание экономических и социальных условий

В Алтайском крае в четверг, 17 октября, состоялся круглый стол "Пространственное развитие Алтайского края — 2035", сообщается на официальном сайте региона.
Зампред правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев напомнил, что в регионе проходит цикл общественных обсуждений Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Важное место занимают вопросы развития муниципальных образований, отметил министр.
На мероприятии подчеркнули, что по количеству муниципалитетов край входит в первую четверку регионов страны, где почти 44% населения — сельские жители. И от этого необходимо отталкиваться. При этом за последние 10 лет усилились тенденции урбанизации, что в целом соответствует мировым и российским тенденциям.
"Наши действия должны быть направлены на выравнивание экономических и социальных условий, доступности государственных и муниципальных услуг. В крае реализуется ряд программ, призванных улучшить жизнь населения. Наша задача — определить, что можно включить в стратегию и ежегодный план по ее исполнению", — отметил Дитятев.
Участникам мероприятия предложили три блока тем для обсуждения: население, его структура и численность, миграционные и урбанизационные процессы, а также формирование центров экономического роста в муниципалитетах и инфраструктурная обеспеченность.
По итогам круглого стола сформированы предложения для реализации Стратегии-2035 в раздел "Пространственное развитие". В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, депутатского корпуса, муниципалитетов, научного сообщества. Модератором круглого стола выступил председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС Борис Трофимов.
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