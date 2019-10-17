Суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу "Зимней вишни"

Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает Life.
Решение суда касается руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, инженера противопожарной системы Александра Никитина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и пожарного Андрея Бурсина. Трое из них выйдут из СИЗО 26 октября, а Бурсин — 6 декабря. Ранее обвинение попросило всем им смягчить меру пресечения.
Меру пресечения для них изменили на "запрет определенных действий". Это относительно новая мера, которая была введена в России весной 2018 года. В соответствии с ней подозреваемых могут ограничить, например, в выходе в определенное время за пределы жилого помещения или же им придется находиться в определенных местах.
Остальным фигурантам — Юлии Богдановой, Надежде Судденок, Георгию Соболеву и Сергею Антюшину — продлили арест до 26 января.
Напомним, дело Генина стало, наверное, одним из самых скандальных при расследовании причин трагедии. Командира пожарного звена обвинили в гибели 37 человек. По версии следствия, Генин выбрал неправильный путь в горящем торговом центре, поэтому он якобы не смог максимально быстро добраться до людей в ловушке.
Коллеги Генина практически по всей стране выступили в его защиту. К слову, в Следственном комитете предположили, что пожарные из Кемерова могли сговориться, чтобы помешать расследованию дела о пожаре в торговом центре.
А Бурсин и вовсе пытался покончить с собой в СИЗО. По версии следствия, он не провел разведку пожара надлежащим образом, и это стало одной из причин, по которой погибли люди. За него также вступились коллеги по всей России, в интернете даже была создана петиция в его поддержку.
25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Еще около 80 человек пострадали. В конце марта 2019 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев похвалил совладельца сгоревшего кемеровского ТЦ Дениса Штенгелова, подчеркнув, что он является крупнейшим инвестором Кузбасса.
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