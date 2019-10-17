Более ста тысяч саженцев сосны высадили в Алтайском крае за два года

В Алтайском крае восполняют леса / Фото: региональное Минприроды
В Алтайском крае за два года по проекту "Подари лес другу!" высадили более ста тысяч саженцев сосны, сообщается на официальном сайте региона.
Экологический проект стартовал в прошлом году. В 2019 году акция по высадке хвойных деревьев прошла в Озеро-Кузнецовском лесничестве. На 26 гектарах высадили 62,5 тыс. саженцев. В 2018 году на территории Чупинского бора и Большереченского заказника было высажено 44 тыс. саженцев сосны на 20 гектарах.
Масштабный проект осуществляется на средства жителей России, пожертвовавших на восстановление алтайских лесов. Проект "Подари лес другу!" получил поддержку руководства страны и широкой общественности, отметили в Минприроды региона.
"Лесные ресурсы непросто сохранить, а еще труднее – восполнить. Лесные пожары этого лета в Сибири и на Дальнем Востоке стали настоящим стихийным бедствием международного масштаба. Противостоять стихии сложно, и это понятно всем – и органам власти, и гражданам", – отметил министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин.
По его словам, в последние годы все больше и больше людей вносят свой вклад в восстановление лесов через личное участие и даже хоть и небольшие, но очень важные благотворительные отчисления.
Следующей весной в Угловском районе запланировано высадить хвойные деревья еще на 24 гектарах.
Проект "Подари лес другу!" на протяжении пяти лет способствует восстановлению лесов в России. Программа охватывает 49 заповедников и национальных парков России. За пять лет было восстановлено 3,5 млн деревьев по всей стране.
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