Росстат рассказал россиянам о росте их реальных зарплат. Теперь они знают

Реальные зарплаты в России в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44,961 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года – на 7,2%", – рассказали в ведомстве.
В сентябре Росстат отметил, что рост реальных зарплат в августе составил 3%. А в январе-августе доходы увеличились на 2,2%.
В начале октября Минфин сообщил о снижении реальных доходов россиян в ближайшее время. В частности из-за процентов по кредитам.
Кстати, по мнению экспертов, в России есть проблема закредитованности населения, которая "взорвется" в 2021 году.
Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в России вырастут на 1,5%.
Между тем в конце сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин пообещал, что реальные располагаемые доходы россиян вырастут еще на 1% во втором полугодии 2019 года.
Ранее сообщалось, что рост зарплат в Алтайском крае вывел регион на 13-е место в рейтинге по среднему доходу. По данным исследования, в первом полугодии 2019 года среднемесячная зарплата выросла в регионе на 8,8% и составила 23 125 рублей. Также был рассмотрен не только темп роста зарплаты, но и количество товаров и услуг, которые можно приобрести. Покупательная способность рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах. Оказалось, что в Алтайском крае можно на заработную плату купить чуть более чем полтора таких набора – 1,61. По этому показателю край практически в самом конце рейтинга – пятый снизу из 85 регионов.
Комментарии
У меня другие данные, из кошелька, он не врет.