В России разработали методику размещения камер фиксации нарушений ПДД

Минтранс России разработал методику размещения камер фиксации нарушений правил дорожного движения, которая призвана снизить аварийность на дорогах, передает ТАСС.
"По установке не только стационарных средств, но и передвижных", — уточнил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, говоря о методике.
По его словам, установка камер будет строго согласовываться с ГИБДД и владельцами дорог. Таким образом никто не сможет по своему желанию установить комплекс.
"Есть четкое описание, когда и при каких обстоятельствах устанавливаются передвижные средства фото- и видеофиксации. Это очаги аварийности, это места производства работ, но в случае, если есть потенциал возникновения очага аварийности", — пояснил Алафинов.
Он добавил, что разработанная методика в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение членов комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о новых устройствах, которые будут устанавливаться на патрульные автомобили и фиксировать нарушения в транспортном потоке. Это первый российский комплекс, позволяющий наблюдать за автомобилями с борта движущейся машины. Погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость – 300 километров в час.
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