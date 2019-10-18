Интерактивная карта народов Алтайского края АлтГПУ стала лучшей в России

Проект историков Алтайского государственного педагогического университета стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования РФ по предоставлению грантов на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в номинации на подготовку и проведение научных экспедиций в сфере этнографии, археологии, геологии, биологии и других наук. Из всех поданных заявок конкурсный отбор прошли всего шесть. Верхнюю строчку рейтинга с наивысшим количеством баллов занял проект АлтГПУ "Этнодесант-22: интерактивная карта народов Алтайского края".
Проект подготовлен коллективом преподавателей и аспирантов кафедры отечественной истории и историко-краеведческого музея. Руководитель проекта – д.и.н., профессор, завкафедрой отечественной истории Татьяна Щеглова. В команду входят как опытные исследователи, так и молодые ученые: к.и.н., заведующая историко-краеведческим музеем АлтГПУ Наталья Грибанова, аспиранты кафедры А. Рыков, Н. Люля, А. Свидовская, А. Гоппе, И. Панченко. К победе привели многолетний опыт проведения научных и экспедиционных изысканий, создание архива полевых материалов по истории и культуре народов Алтайского края, публикационная активность и организация тематических конференций.
Реализация проекта предполагает проведение этнографических исследований с вовлечением студентов, школьников, учителей Алтайского края, в том числе организацию экспедиций и создание сети площадок по этнографическим исследованиям и этнокультурному воспитанию на базе вузов, школ, учреждений дополнительного образования. Целью проекта является изучение истории, национальных традиций и культурных особенностей народов региона. Коллектив планирует подготовить и издать научные и методические материалы по проведению этнографических исследований. Его итогом станет создание информационного интернет-ресурса "Интерактивная карта народов Алтайского края", отражающего этническое многообразие, культурную специфику отдельных поселений и региона в целом.
Для школьников и студентов в рамках проекта будет проведен обучающий вебинар по технологии сбора материалов по истории и культуре народов Алтайского края, разработан исследовательский инструментарий, изданы методические материалы, объявлен конкурс этнографических материалов об историко-культурном наследии народов Алтайского края.
Презентация карты и подведение итогов работы этнодесанта пройдет в формате круглого стола, где озвучат победителей конкурса этнографических материалов об историко-культурном наследии народов Алтайского края.
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