Очевидцы: Горный Алтай завалило снегом

В нескольких районах Республики Алтай выпал снег, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
Обильные осадки вызвали противоречивые эмоции у гостей и жителей региона. Кто-то делится фотографиями природных красот и лесов, усыпанных снегом, а кто-то рассказывает об обстановке на автомобильных дорогах.
Автомобилисты оказались не готовы к снегопаду, и на некоторых участках Чуйского тракта движение сильно затруднено. На Семинском перевале фура не смогла преодолеть подъем и застряла.
Еще один небольшой грузовик съехал с трассы в обочину. Доставать его пока не спешат.
Отмечается, что снег выпал не по всей территории республики.
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