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18 октября Алтайский край ждет мокрый снег с дождем и гололедица

, ИА "Амител"
Синоптики прогнозируют холодную погоду
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае существенно похолодает и местами установится снежный покров в пятницу, 18 октября, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух почти не прогреется – от +3°C до +8°C, ночью будет еще холоднее – от 0°C до -5°C. Ветер западный, 6-11 м/с с порывами в южных районах до 20 м/с. В отдельных районах выпадут осадки, преимущественно дождь и мокрый снег.

Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о гололедице.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +4°C до +6°C, в темное – от 0°C до -2°C. Ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедные явления.

В последующий день погода останется приблизительно такой же – максимальная дневная температура в субботу не превысит +8°C.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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