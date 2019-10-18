На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о "домашке"

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о том, что нужно задать домашнее задание, сообщают "Известия".
Мама девочки рассказала, что на нее напало около 8 человек. После избиения несколько человек помогли ей собрать вещи и вызвали такси. Мама девочки обратилась в больницу, где у ребенка диагностировали сотрясение мозга.
После инцидента было проведено собрание с учениками, их родителями и представителями комиссии по делам несовершеннолетних. Прокуратура и полиция начали проверку по данному факту.
В школе ситуацию комментировать отказались.
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