Причины возникновения рака груди назвали медики

Врачи указали несколько факторов, которые провоцируют возникновение рака груди, чтобы в очередной раз напомнить о важности выявления онкологических заболеваний на первой стадии, пишет "Медикфорум".
В подмосковном Минздраве рассказали, какие причины могут запускать развитие рака груди. Среди основных они выделили следующие:
- прием гормональных препаратов;
- курение;
- злоупотребление алкоголем;
- прямые солнечные лучи;
- посещение солярия;
- генетическая предрасположенность.
Как отметил руководитель Филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации подмосковного Минздрава Юрий Шалягин, одним из самых опасных факторов, обусловливающих склонность к раку груди, является наследственность.
При наличии "семейной истории" рака молочной железы "нужно проверяться чаще".
Российские медики рекомендуют всем женщинам старше 30 лет регулярно посещать маммолога. Раз в два года необходимо проходить обследование начиная с 40 лет, и ежегодно — с 50 лет.
Важно не забывать ежемесячно проводить самообследование. Любое уплотнение, узелки, выделения — это повод задуматься и незамедлительно обратиться к врачу, поскольку в борьбе с онкологическими заболеваниями важно выявить заболевание на первой стадии. В этом случае вероятность излечиться максимальна — до 96%, уточнил Шалягин.
Примечательно, что рак груди встречается и у мужчин. Медики отмечают, что им приходится сталкиваться с частым заблуждением по поводу того, что у мужчин нет молочной железы. На самом деле, это не так, ведь хоть она и недоразвита, больше напоминает атавизм, чем полноценный орган, но молочная железа у мужчин все же присутствует.
При этом среди всех случаев рака груди истории болезни мужчин — это менее 1%, однако их смертность на 19% выше, чем у женщин. Но почему среди мужчин с таким диагнозом выживаемость хуже — до конца ученым не понятно.
Ученые из Университета Вандербильта проанализировали данные более 1,8 млн женщин, больных раком молочной железы и 16 025 мужчин. Исследование выявило существенную разницу в диагностике. В частности, как отмечается, стадия, на которой мужчинам диагностируется этот вид онкологического заболевания, обычно более поздняя, чем у женщин. Кроме того, в среднем от этого недуга страдают мужчины более зрелого возраста, чем женщины.
Самая банальная причина подобной разницы может быть в том, что мужчины очень неохотно посещают врачей — в отличие от женщин, которые, обнаружив у себя опасные симптомы, обычно сразу отправляются на консультацию.
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