Суд смягчил приговор бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко

Мосгорсуд снизил до 12,5 лет срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сообщает РИА "Новости".
"Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", наказание смягчить", — огласил решение один из судей коллегии.
Сам Захарченко в последнем слове сравнил себя с героем сериала "Игра престолов" Тирионом Ланнистером, которого обвинили в убийстве племянника. По его словам, он так же несправедливо обвинен и "его судьба предрешена".
"Но это было в средние века, а сейчас современный суд", — добавил Захарченко.
Напомним, 10 июня Пресненский суд Москвы оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. Экс-полковника приговорили по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания и оштрафовав на 118 млн рублей. Таким образом 17 октября суд смягчил его наказание на полгода.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Известным он стал после того, как у него нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
В мае 2018 года сообщалось, что неизвестные украли часть арестованных миллиардов. Деньги пересчитывали несколько дней, перед тем как передать их в банк. Они были в 44 коробках. Но после выяснилось, что пропали почти три миллиона евро (больше 200 млн рублей).
Комментарии
Да и вообще надо оправдать бедного, невиного. Вот если бы он спилил две сосны, тогда да - срок по максимуму!
И амнистия не за горами. Это не стаканчик пластиковый бросить в ........
а что не смягчить, он же не изувечил росгвардейца, тронув его за рукав, а непосильным трудом скопил млрды руб
Да, непопулярное решение. То есть скоро выйдет по УДО. Он же будет хорошо себя вести и возможно делиться. Когда судьи так поступают, всегда возникает подозрение
Подозрение, что ворон ворону глаз не выклюет
Скорее откупился...У нас суд самый-самый-самый....