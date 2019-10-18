Опубликован рендер отеля Radisson на площади Сахарова в Барнауле

Рендер отеля Radisson на площади Сахарова в Барнауле появился в распоряжении СМИ. Его опубликовала "Алтайская правда".
Ранее стало известно, что четырехзвездочный отель одной из крупнейших гостиничных компаний мира могут построить на участке сквера на площади Сахарова.
Региональные власти подтвердили, что под отель предварительно рассматривают участок в самом центре города – на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной, рядом с площадью Сахарова.
Возведение отеля хотят осуществить за два года. Здание сможет вместить 150 гостей краевой столицы. Оно будет заполняться в среднем почти на две трети. В его строительство и оборудование планируют вложить 1,5 млрд рублей. Согласно прогнозу, эти средства должны окупиться за 10 лет.
Несколько лет назад краевая администрация уже обсуждала идею открытия отеля под брендом Hilton Hotels на территории строящегося курортного субкластера "Белокуриха-2". Однако в связи с тем, что основная концепция проекта нового курорта – расширение возможностей "материнского" курорта Белокуриха, что в первую очередь предусматривает строительство объектов с комплексом услуг по лечению и оздоровлению, а также в связи с ограничениями по этажности зданий, переговоры с инвестором были приостановлены.
Комментарии
он там не нужен. Пусть в частном секторе участки выкупают и Вася кот.
Ради 150 посадочных мест похабить центр...
А вот по мне,так лучше вокруг памятнику Ленина Рэдисуну отгрохали. Заходишь такой в ход,а там улыбчивые комсомолки на пьедестале лежат.
у моторного несколько гектар территории продаётся, покупайте да стройте, нафига зелёную зону уничтожать их итак в городе мало осталось
ха да судя по нрарисованному там по молодёжной мимо этого говноателя пешком пройти не предусмотренно
В целом симпатично. Аборигеше бы понравилось.
В капиталистическом государстве-полуколонии Запада, в котором запрещено иметь собственную государственную идеологию (то бишь стратегию и цели развития общества), всегда бизнес-интересы меньшинства будут превалировать надо интересами большинства населения, бизнес над государством, которому нечего противопоставить.
Это будет такой же плевок горожанам, как и строящийся дом под боком горадминистрации, на Гоголя,46а. Куда более приятней эстетичней и логичнее(!) расширить тот замечательный сквер который возле Дворца бракосочетания. Ведь скверы в центре нашего города - вот что реально весит как золото!