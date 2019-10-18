Появилось видео вылупления кречета, подаренного Путиным королю Саудовской Аравии

Минприроды России опубликовало в своем Facebook видео вылупления камчатского кречета, которого президент РФ Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.
"Птицы действительно представляют лучший генофонд камчатских кречетов, имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы, в том числе СИТЕС. Делимся видео чудо-рождения уникальной птицы", – отметили в министерстве.
Птицы выведены в 2019 году в результате совместной работы "Русского соколиного центра "Камчатка" и российско-киргизского центра "Мурас".
Комментарии
А зачем нам эта информация - какой посыл имеет статья??? и что с чем связано!?!
Буквально несколько месяцев назад горели леса СИБИРИ в них столько зверюшек погибло !!!
Непосредственную ответственность за это несет в первую очередь глава государства а потом уже его подчиненные и пескова включать не надо туттт...
Поди Путин сам его вылуплял?
Неа, насиживал, а вылуплялся кречет сам!
кречета, подаренного Путиным королю Саудовской Аравии
Это тот король, который журналиста распилил?
Это вымирающая краснокнижная птица, отлов и вывоз которой строго запрещен.
Очень редок, занесён в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Но нашему хлопцу, пока на должности можно ВСЁ!!!
Прикольно
Это тот король, который с американцами дружит
11:49
гость
Это тот король, который с американцами дружит
А зачем нужно дарить ему краснокнижную птичку?