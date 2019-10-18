Фото с "извращениями" бийских школьников оказались фейком

Сотрудники СМИ опровергли, что действие на фото со школьниками, которые имитируют половой акт, развернулось рядом с одной из школ Бийска.
Журналисты "Бийского рабочего" тщательно обследовали территорию, указанную в одном из местных пабликов как место инцидента, но схожих зданий обнаружить не удалось.
Они также выяснили, что фото уже несколько раз появлялось в группах соцсетей, причем каждая из них утверждала, что это произошло именно в их регионе.
По факту публикации правоохранительные органы проводят проверку. Они устанавливают, где были сделаны резонансные кадры.
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