В Алтайском крае собрали рекордный урожай сахарной свеклы в истории свекловодства

В Алтайском крае в 2019 году собрано около 1,3 млн тонн сахарной свеклы – это максимальный результат в новейшей истории свекловодства, сообщается на официальном сайте региона.
"По предварительным данным, 16 октября уборка сахарной свеклы в Алтайском крае практически завершена. Свеклу убрали с 27,4 тысячи гектаров, это 99,8% занятых ею площадей", – рассказали в региональном Минсельхозе.
Урожайность в этом году превышает прошлогодние показатели на 96 центнеров и составляет 472 центнера с гектара. В министерстве напомнили, что Алтайский край – единственный в Сибири регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу.
В 2018 году урожай составил 872 тыс. тонн. В крае действует единственный за Уралом крупный сахарный завод – Черемновский, мощности которого позволяют перерабатывать более миллиона тонн сырья в год.
В августе сообщалось, что на предприятии приступили к переработке нового урожая сахарной свеклы. С 2011 по 2018 год производственная мощность предприятия увеличилась с 2,9 тыс. до 5,8 тыс. тонн переработки в сутки. Уже это позволило удовлетворить потребности Алтайского края в сахаре в полном объеме.
Черемновский сахарный завод основан в 1961 году. Он расположен в селе Черемное Павловского района. На данный момент это единственное предприятие за Уралом, перерабатывающее сахарную свеклу. Черемновский сахарный завод сумел не только выстоять в кризисные годы, но и успешно развивается и наращивает производственную мощность. Завод резко увеличил объемы производства в 2016 году. Тогда же – в 2016 – в Алтайском крае получили рекордный урожай сахарной свеклы, собрав 1,137 млн тонн этой культуры. Рекорд побит в 2019 году.
Комментарии
На Черемновском сахарном заводе и руководитель очень хороший и зарплату платит ОЧЕНЬ достойную, достойную не только и для села, большинство и в городе о такой з/п и не мечтают...
что-то сахар не дешевеет...
Что?! Опять?! Ты смотри, что ни год, то рекорд!
в крае действует единственный за Уралом сахарный завод – Черемновский
а что, Бийский и Алейский сахарные заводы уже усё....