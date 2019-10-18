Горбачев рассказал, что обращался к Путину и Макрону

Бывший государственный деятель Михаил Горбачев в интервью газете "Известия" признался, что иногда обращается к мировым лидерам в письмах.
По его словам, недавно он направлял обращения к главе российского государства Владимиру Путину и президенту Франции Эмануэлю Макрону.
"Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом, – рассказал последний Генсек ЦК КПСС. – Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров".
Настоящую политическую обстановку он охарактеризовал как "тревожную". Он уделил ей пристальное внимание в новой книге "Будущее глобального мира". Горбачев надеется, что ее прочитают мировые лидеры и она даст им "пищу для размышлений".
Комментарии
Последний гомсек ЦкКПСссссс года боты двинет ни один баян порвут на просторах бывшей Державы
меченый, помрет - в Ельцин центре похоронить, дуплет.
Спасибо деду за победу!
Совершенно не понятно за что так ненавидят Горбачева любители совка. Благодаря ему, их обожаемый совок жил ещё десять лишних лет. Именно благодаря Горбачеву, его образу молодого и прогрессивного на тот момент руководителя, Запад выделял средства на поддержания этого колосса на глиняных ногах.
То что совок рухнул при Горбачева, и в этом находят его вину, ну так это от неспособности мыслить критически и анализировать. Нет никакой вины вновь прибывшего капитана в том что корабль утонул развалившись пополам от ветхости. Совколюбы совершенно не помнят что Горабачев из кожи вон лез чтобы сохранить совок в старом формате.
Абориген, они ненавидят не только Горбачева? Если присмотреться внимательнее, они ненавидят почти всех всех.
18.10.2019 10:57
АБОРИГЕН
ненавидят его те кто был при блате, а он кончился и стал не актуальным, вот они и настальгируют по тем временам когда главными людьми завсклад, директормагазин и т.д.
18.10.2019 11:27
месный
Да куда уж там! Всю жизнь в колхозе или на заводе проишачили а слезу скупую нет нет, да пустят и Горбачёва не забудут проклянуть.
О! Интересненько!!!! Тут оказывается два клоуна горби плешь лижут. Продолжайте.