В Барнауле нашли водителя, который сбил девочку на зебре и скрылся

В Барнауле нашли водителя, который несколько дней назад сбил девочку на пешеходном переходе, рассказали в городской Госавтоинспекции.
Напомним, 11 октября в 12:50 дня на Павловском тракте, в районе дома № 243, водитель сбил ребенка 2009 года рождения и покинул место происшествия. ГИБДД объявило водителя в розыск.
В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Очевидцы частично запомнили госномер автомобиля и указали предполагаемые варианты марки машины.
Водитель был установлен. Им оказался мужчина 1984 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Corolla Ceres. В отношении него составлен административный материал за оставление места ДТП. Ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок 1-1,5 года, либо арест до 15 суток. Что касается наезда на пешехода, это будет отдельное производство.
Пара пунктов из ПДД
Госавтоинспекция города Барнаула напоминает, что необходимо сделать, если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия:
- п. 2.5. ПДД РФ "При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности";
- п. 2.6. ПДД РФ "Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан: принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия; записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции".
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