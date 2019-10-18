Кадыров поручил найти мужа журналистке, чтобы перестала писать "ерунду" про Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил подчиненных найти мужа-чеченца для журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которая ранее писала статьи о "зачистке" в его окружении, сообщает Ura.ru.
"Хочет выйти замуж, значит, она обижена. Мы возьмем ее замуж, устроим ее жизнь. На чеченцев она как будто обижена", – пообещал дистанционно Кадыров журналистке.
О поручении рассказал помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, Милашиной начали искать "крепкого молодого человека" среди чеченцев. Дудаев надеется, что после успешного замужества журналистка "успокоится" и начнет искать другие инфоповоды для своих статей.
Ранее Милашина сообщила о "зачистке", которая якобы проводится в окружении Рамзана Кадырова. Основной причиной задержаний, как писала "Новая газета", стало проявление неуважения к семье главы Чечни.
Власти республики сообщили, что расценивают подобную информацию как фейки. Кадыров назвал статьи тщательно спланированной кампанией по созданию отрицательного имиджа руководства Чечни.
Напомним, в 2017 году "Новая газета" сообщила о якобы имевших место массовых задержаниях геев в Чечне. Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что ему даже говорить неудобно относительно этих слухов.
Комментарии
Ну она не очень, а планка для мужа у нее скорее всего высокая, поэтому ничего не получится. Она не рискнет за молодого крепкого и очень богатого чеченца, а молодой крепкий и богатый чеченец будет отмазываться, потому что хочет модель
Хороша журналистка, но нет я женат
Про Украину нужно писать, это актуально - о своей стране нам вожди расскажут...
После того, как новая газета нашла в Чечне тысячи голубых, которым злой Кадыров не даёт прочищать друг другу дупло, никакого доверия данному СМИ нет. Налицо заказ любыми путями раскачать Чечню.Ну а снимок, представленный здесь, объясняет откуда ветер дует.
Сложная задача, даже учитывая то что поставлена она Кадыровым, слово которого в Чечне практически закон )
Искать придётся среди совестливых и неполживых, рукопожатных, толерантных, и сексуально не определившихся )))
А таких РамзанАхматыч не знает))
Типа отшутился. Ну, ну...
Но́вая газе́та» — российская общественно-политическая газета. Известна оппозиционной либерально-демократической и правозащитной направленностью, а также журналистскими расследованиями
Основной владелец — коллектив редакции, 24% принадлежит Александру Лебедеву и Михаилу Горбачёву. (Вики)
соответственно ветер более чем западный
а он может поискать мужей для остальных незамужних/разведенных женщин?
а то демография в стране плохая совсем.
Поручил он... клоуны охреневшие.