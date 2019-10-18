В Барнауле и Горно-Алтайске прошли турниры по киберспорту

"Ростелеком" впервые в двух Алтаях организовал кибертурнир по Dota2, Counter-Strike и Clash Royal*. Межрегиональные онлайн-соревнования прошли при поддержке местных отделений Федерации компьютерного спорта.
Барнаульские игроки для участия в турнире подали сто заявок, в отборочных играх сражались 19 команд и 5 одиночных игроков (Clash Royale). В финал вышли команды Acapella*, Garena Room* и "дуэлянт" Владимир Харитонов. Площадкой соревнований стал киберклуб "RT–Арена" ("Ростелеком–Арена").
В Горно-Алтайске турнир проходил на главной киберспортивной арене Navigator*. На отборочном этапе играли 20 команд и 22 участника — в Clash Royal. В финал состязаний вышли команды Navigator, Vovaclub* и Никита Хорьков (Vismix)*.
"Проведением турнира мы хотим укрепить связи в киберспортивном сообществе, дать игрокам возможность повысить спортивное мастерство, познакомиться и пообщаться друг с другом, — подчеркнула директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина. — "Ростелеком" поддерживает алтайские клубы и нам есть что предложить любителям игр. В нашем тарифе "Игровой" действуют три крупных опции: игры корпораций Wargaming, Warface и 4Game*. Услуга доступна всем пользователям услуги "Домашний интернет"".
По итогам первого межрегионального киберспортивного турнира "Кубок Ростелекома" первое место в шутере Counter-Strike GO заняла барнаульская команда Acapella. Сильнейшими в дисциплине "Боевая арена Dota2" оказалась команда из Барнаула Garena Room. Победителем в дисциплине "Стратегия в реальном времени Clash Royal" стал игрок из Горно-Алтайска Никита Хорьков. "Ростелеком" вручил призерам турнира медали, дипломы и денежные призы.
Председатель Алтайского Республиканского отделения Федерации компьютерного спорта Ольга Филимонова отметила: "На турнирах такого уровня каждый показывает, на что способен. В этот раз жребий был лишь инструментом, который позволил командам проявить мастерство, командный дух и волю к победе".
"Для профессионального роста спортсменов с каждым соревнованием мы будем повышать требования к участникам, чтобы алтайские игроки стали достойными соперниками на российских чемпионатах", — добавил руководитель Алтайского отделения Федерации Станислав Макаров. Отдельное спасибо организаторы выразили "Ростелекому" за оказанную помощь в проведении мероприятия.
Партнерами киберспортивного турнира "Кубок Ростелекома" выступили интернет-провайдер Onrela* (Республика Алтай) и безалгокольный энергетический напиток "Таргет".
*Дота2, Каунтер-Страйк, Клэш Роял, Акапелла, Гарена Рум, Навигатор, Воваклаб, Висмикс, Воргейминг, Ворфейс, 4Гейм, Онрила – прим. ред.
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