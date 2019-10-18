Жители Барнаула пожаловались на балкон-призрак и аварийную электропроводку

Проверка инициирована по жалобе жильцов дома / Фото: "Гражданский патруль"
В Госжилинспекции Алтайского края прокуратуры проведет проверку из-за аварийной электропроводки в подъезде жилого дома и балкона в центре Барнаула, рассказал глава местного отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг.
Проверка инициирована по жалобе жильцов дома по проспекту Ленина, 193. За последние годы в доме накопилась масса коммунальных проблем, которые не решала управляющая компания, пояснил Берг.
"Нарушения жилищного законодательства подтвердили в отделе надзора за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Барнаулу. Однако после выдачи предписания, ГЖИ приняла работы, которых УК не выполняла или выполнила частично", – рассказал Берг.
В частности, сочли безопасным аварийную конструкцию балкона без основания, козырька и двух стен. Причем ранее управляющую компанию обязали провести консервацию объекта с последующим восстановлением.
Сейчас конструкция балкона угрожает жизни и здоровью прохожих, портит внешний облик дома и города.
"В опасном состоянии оставлено электрооборудование подъездов. Шкафы открыты, провода в беспорядочном состоянии, местами оголены. Считаем, в ситуацию должна вмешаться прокуратура", – добавил Берг.
Напомним, 13 октября в Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме из-за аварийной электропроводки. Семь человек были эвакуированы. В подъезде отключили электричество.
Комментарии
Все это показуха,мы не можем заставить самовольную постройку снести,так как за этим стоит административный ресурс,даже ГЖИ ни чего сделать не может,а суд ко всему относится формально.
этот "балкон" скорее украшает фасад дома ))))
А сами-то жители в курсе, что надо ремонт делать проводки? За капитальный ремонт собирают деньги? Почему не решат вопрос ремонта на собрании? Ждут, когда кто-то придет и порядок наведет. У нас на доме все несколько иначе. Мы не жалимся, а собираемся и решаем вопросы содержания.