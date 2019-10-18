Барнаульцы Шубенков и Миллер примут участие во Всемирных военных играх в Китае

Барнаульские легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Миллер выступят на Всемирных военных играх в Китае.
VII летние Всемирные военные игры проходят с 15 по 28 октября в городе Ухань. Церемония открытия соревнований состоялась 17 октября, завершатся Игры 27 октября.
В состав сборной Вооруженных Сил России вошли два алтайских легкоатлета: Сергей Шубенков поборется за победу в беге на 110 метров с барьерами, а Полина Миллер выступит на дистанции 400 метров.
Всего в программе соревнований 32 вида спорта, сообщают в Министерстве спорта Алтайского края.
Стоит отметить, что для Шубенкова и Миллер указанные дистанции – коронные.
В 2018 году вице-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков принимал участие в турнире европейской серии Мемориал Иштвана Гюляя. Спортсмен пробежал дистанцию с результатом 12,92 секунды. Это был рекорд России и лучший результат сезона в мире. В этом же году Шубенков одержал победу на Кубке четырех континентов IAAF, пробежав 110 метров с барьерами с результатом 13,03 секунды.
Миллер летом в августе 2019 года победила в забеге на 400 метров на международном турнире Meeting Madrid – 2019 в Испании, преодолев 400 метров за 51 секунду. До этого она стала победительницей всероссийских соревнований "Мемориал Знаменских" в подмосковном Жуковском. Там спортсменка пробежала 400 метров за 51,59 секунды.
Как ранее сообщал amic.ru, Сергей Шубенков может стать легкоатлетом года в Европе. Полину Миллер включили в список европейских претендентов на звание "Восходящей звезды" года.
Комментарии
Не понял, а при чем эти товарищи которые совсем нам не товарищи из страны нейтралии и армия???
Из-за жулья может Сергей опять на Олимпиаду не поехать, вот и военные игры сгодятся....