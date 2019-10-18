Негосударственным пенсионным фондам разрешат рисковать накоплениями россиян

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получат возможность вкладывать средства в рискованные, но прибыльные проекты, пишут "Известия".
По данным издания, соответствующая инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы.
"НПФ необязательно будут ежегодно фиксировать положительную доходность. Им могут позволить временно демонстрировать отрицательный результат, который снизит количество средств на счетах клиентов", – пишет издание.
Примечательно, что сегодня закон пока еще требует от НПФ обеспечивать сохранность и прирост пенсионных резервов клиентов.
Предполагается, что нововведение в долгосрочной перспективе позволит обеспечить высокую доходность.
Однако эксперты опасаются, что из-за подобных изменений НПФ захотят чаще рисковать, что может привести к негативным последствиям. К примеру, в случае неудачных вложений у фондов появится возможность разнести убытки внутри календарного периода по счетам клиентов.
В Центробанке воздержались от комментариев по поводу предложения об отказе от принципа безубыточности в краткосрочной перспективе. Там лишь отметили, что внимательно следят за реализацией новой системы вознаграждения в обязательной системе, которая позволяет не только разносить убытки на счета клиентов, но и получать за это комиссию.
В Минфине не стали комментировать предложения об отказе от безубыточности инвестирования пенсионных резервов.
Комментарии
Что и следовало ожидать, россиян продолжают грабить, а власть этому всячески потакает
Класс!
накопительную часть в очередной раз заморозили - какие негосударственные пенсионные фонды, или под НПФ скрывается ПФР...
Скрывается. Зайдите на сайт ПФР, там есть Реестр негосударственных пенсионных фондов.