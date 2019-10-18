Депутаты АКЗС хотят ввести бесплатное двухразовое школьное питание. Но не всем

Депутаты АКЗС от фракции "Единая Россия" выступили за введение бесплатного двухразового горячего питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт Алтайского Заксобрания.
Соответствующие поправки в законодательство подготовил комитет АКЗС по социальной политике. Инициаторы уверены, что это уменьшит материальную нагрузку на их семьи.
"Не все семьи могут обеспечить качественное, полноценное питание своим детям, – подчеркнул председатель общественного совета партийного проекта "Единая страна – доступная среда" в Алтайском крае Вячеслав Кайгородов. – А если еще взять семьи с детьми-инвалидами, где значительная часть семейного бюджета уходит на лечение, оздоровление и другие процедуры, то перемены становятся просто необходимыми".
В Алтайском крае сейчас свыше 9,5 тысячи детей, которые могут претендовать на такую льготу. Специалисты подсчитали, что для реализации проекта потребуется заложить в бюджет 110,1 млн рублей.
Напомним, ранее в паблике "Черный список Барнаул" были опубликованы фотографии каши в металлических мисках, которые выдаются детям в школьной столовой.
Жители села рассказали, что в этом году подняли цену на питание в два раза, но меню при этом не изменилось, как не изменилась и посуда. Фото вызвали бурное обсуждение с Сети.
Позднее глава района Дмитрий Попов заявил, что блюда, подающиеся школьникам, соответствуют всем нормам СанПиН.
Комментарии