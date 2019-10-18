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"Нужно поглубже": губернатор Томенко призвал минспорта перестать "рисовать" отчеты

, ИА "Амител"
Губернатор вновь раз дал понять своим заместителям, что к заседанию нужно готовиться серьезнее и "перестать лить воду"
Виктор Томенко/Фото Екатерина Смолихина/amic.ru

Виктор Томенко/Фото Екатерина Смолихина/amic.ru

Около 1,2 миллионов жителей Алтайского края к 2025 году должны регулярно заниматься спортом или физкультурой. Это 56% от всего населения региона. И это при том, что в большинстве районов края нет ни тренажерных, ни спортивных залов, ни тренеров, которые могли бы проводит занятия для жителей. А многие стадионы в муниципалитетах в последний раз принимали крупные соревнования еще в СССР. С тех пор их ни разу не ремонтировали. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, министр спорта региона края Алексей Перфильев на заседании правительства предложил ряд мер. Однако не все формулировки в его отчете понравились губернатору Виктору Томенко, который в очередной раз дал понять своим заместителям, что к заседанию нужно готовиться серьезнее и "перестать лить воду".

О красивых цифрах

В своем докладе министр спорта опирался на четкие цифры. Он сообщил, что в Алтайском крае ежегодно проводят около 800 мероприятий, относящихся именно к массовому спорту. За последние 10 лет только по одному из федеральных проектов Алтайский край получил 22 тысячи баскетбольных мячей и более 2500 комплектов игровой формы. Общая сумма вложений составила  более 50 миллионов рублей.

Одна из главных цифр, на которых Алексей Перфильев заострил внимание — это то, что показатель систематически занимающихся спортом жителей Алтайского края составляет 42,7%. Это порядка 930 тысяч жителей Алтайского края. Целевой показатель по стране — 55%, но для нашего региона эта цифра выше: 56,5% к 2025 году.

Чтобы заставить жителей Алтайского края встать с дивана и пойти заниматься спортом, необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни в СМИ, а также открыть в районах края ставки спортивного инструктора или тренера, который бы помогал жителям сдавать нормы ГТО, считает министр. Он подчеркнул, что сегодня такие инструкторы есть всего в четырех районах края. У районных властей банально нет денег, чтобы платить зарплату из местного бюджета.

Также министр сообщил, что до 2024 года каждый из 59 районов края получит малые спортивные площадки для подготовки и сдачи норм комплекса ГТО. Кстати, по количеству человек, сдавших ГТО, Алтайский край за год переместился с 76 на 71 место по стране. А от места в рейтинге зависит и распределение федеральных денег.

"Мешают развитию спорта отсутствие нужных объектов, а иногда и пассивное отношение на местах. Например, не всегда школы участвуют в массовых турнирах", — подчеркнул Перфильев.

Содокладчики министра глава Павловского района Антон Воронов и глава Бийска Александр Студеникин коротко рассказали о том, как хорошо организована спортивно-массовая работа в возглавляемых ими муниципалитетах. В Павловске уже давно воспитывают будущих чемпионов мира по гребле, занимающихся в филиале школы Костенко, а в наукограде своими силами восстанавливают стадион "Прогресс" и открыли несколько спортивных центров. Причем, за местный бюджет.

Слабо, плохо, хорошо или так держать?

Выслушав всех докладчиков, Виктор Томенко попросил Перфильева отложить бумаги с цифрами и реально оценить состояние массового спорта в крае.

"Массовый спорт есть", — моментально ответил тот.

"Есть – понятие растяжимое", — возразил губернратор и отметил, что даже при 1% занимающихся граждан массовый спорт тоже существует.

"Все-таки хотелось бы понять какие-то оценочные характеристики. Слабо, плохо, хорошо или так держать? Ведь можно проблему взять, погладить и галопом проскакать, а можно ее немного взъерошить, чтобы понять, что можно сделать, а для этого надо поглубже залезть", — пояснил свой интерес глава региона.

Перфильев ответил, что состояние с массовым спортом в крае удовлетворительное, но сделать можно лучше.

Виктор Томенко продолжил изучать доклад по пунктам и выяснил, что цифры о том, сколько людей занимаются спортом, передают в Минспорт сами муниципалитеты. Объективность этих данных не проверишь. В итоге в Барнауле каждый житель, который хоть раз за год заглянул в тренажерный зал или бассейн, числится, как "занимающийся спортом". Глава региона спросил у министра, зачем вообще нужно было собираться, когда можно "нарисовать" цифру в 56% для федеральных властей и разойтись по домам.

"Этот показатель как формируется? Рисуется от руки? Если показатель, который нам даёт статистика, рисованный, должны быть альтернативные способы оценки ситуации. У нас есть какая-то статистика, которая сама по себе растёт, так можно же не собирать совещание, а можно спокойно эти цифры нарисовать к 2024 году, да и всё, раз они рисованные. Должен быть учёт и контроль, с какими категориями населения нужно работать: старший возраст, студенты. Если сегодня системы нет, давайте её создадим. Вот вопрос для заседания правительства. Решение правительства должно быть понятным, исполнимым, результативным. А результат измеримым. Я такой организации не понимаю, таких решений не должно быть у нас", — продолжил Виктор Томенко, разбирая каждый слайд на отчете министра.

Губернатор подчеркнул, что в документе отсутствует комплекс мер и в итоге все выглядит как сказочная задача "иди сделай то, не знаю что".

"В Алтайском крае 69 муниципалитетов. Вы до каждого довели их цели по показателям? Вы в каждый письмо отправили? Электронное или по WatsApp? А может быть не письмо надо написать, а соглашение с каждым заключить, где все было бы прописано? А то письмо где-то там пришло, а в муниципалитете глава уже несколько раз поменялся и что дальше делать?", — обратился к министру Виктор Томенко.

Школам помочь, доклад переделать

Следующим вопросом в повестке дня оказался вопрос об утверждении "дорожной карты" по приведению уровня финансирования учреждений, подведомственных Министерству спорта Алтайского края, в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Сейчас в крае 94 спортивных школы. На их содержание из краевого бюджета в год выделяется 430 миллионов. К 2025 году все спортшколы должны работать по новым федеральным стандартам, которые установил Владимир Путин. Чтобы привести школы в соответствие этим стандартам, необходимо еще 190 миллионов в год. С региональным Минфином согласован вопрос о том, чтобы до 2025 года ежегодно добавлять около 30 млн рублей на эти цели.

Итогом совещания стала просьба губернатор доработать "сырой" доклад. И после этого вновь вынести его на рассмотрение заседания правительства, чтобы уже принять окончательную резолюцию о том, как должен развиваться массовый спорт в Алтайском крае до 2025 года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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