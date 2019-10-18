Движение трамваев в центре Барнаула было заблокировано из-за ДТП

Фото: vk.com/incident22
В пятницу днем, 18 октября, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской произошло ДТП, в результате которого движение трамваев было заблокировано, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Напомним, сегодня в Барнауле выпал первый снег. В городе произошло несколько ДТП.
Комментарии
Вообще погода сегодня жесть, ни когда такого не было..... УЖАС.... что же будет дальше? ))))))))))))))
Криворуким водителям всегда что-нибудь мешает. Вот внезапный снег в Сибири, например.
ну где он выпал? он тает на лету
Какие погодные условия? Нормально все на улице! Если управлять машиной некоторые не умеют, то им всегда то дождь виноват, то снег, то солнце, то что то между ног...