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Движение трамваев в центре Барнаула было заблокировано из-за ДТП

, ИА "Амител"
Возможно, именно погодные условия сегодня стали причиной нескольких аварий

Фото: vk.com/incident22

В пятницу днем, 18 октября, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской произошло ДТП, в результате которого движение трамваев было заблокировано, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Напомним, сегодня в Барнауле выпал первый снег. В городе произошло несколько ДТП.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.10.2019 14:05
- гость -

Вообще погода сегодня жесть, ни когда такого не было..... УЖАС.... что же будет дальше? ))))))))))))))

18.10.2019 14:07
- гость -

Криворуким водителям всегда что-нибудь мешает. Вот внезапный снег в Сибири, например.

18.10.2019 14:14
- гость -

ну где он выпал? он тает на лету

18.10.2019 14:14
- гость -

Какие погодные условия? Нормально все на улице! Если управлять машиной некоторые не умеют, то им всегда то дождь виноват, то снег, то солнце, то что то между ног...

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