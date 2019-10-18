Пятница, 18 Октябрь, 14:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,01
€ 70,9
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеГород. Слушай!Ускоренное развитие Алтая
Новости

В Новосибирске сгорели два двухэтажных дома с газовыми баллонами внутри

, ИА "Амител"
Дома были чем-то вроде общежитий, в которых проживали граждане из дружественных государств

Общая площадь горения составила 800 квадратных метров / Фото: 54.mchs.gov.ru

В Новосибирске в пятницу утром, 18 октября, произошел пожар сразу в двух стоящих рядом двухэтажных зданиях, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сгорели два частных дома размерами 20 на 10 метров и 10 на 10 метров по улице Хилокской, 19/2. По предварительным данным, общая площадь горения составила 800 квадратных метров. На месте работали 42 человека и 13 единиц техники.

Была угроза соседним домам. Однако пожарные успели вытащить из зданий четыре газовых баллона, тем самым предотвратив их возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.

"Открытое горение ликвидировано", – сообщили в пресс-службе регионального МЧС через полтора часа после сообщения о пожаре, которое поступило в 10:33.

Пожар ликвидировали по повышенному номеру сложности. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщают в паблике "Инцидент Новосибирск", все проживающие в домах находились на улице, когда на месте работали пожарные. Дома были чем-то вроде общежитий, в которых проживали граждане из дружественных государств.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
14:31
В Новосибирске сгорели два двухэтажных дома с газовыми баллонами внутри 0
14:21
Банки начнут оказывать госуслуги россиянам 0
14:01
Движение трамваев в центре Барнаула было заблокировано из-за ДТП 4
13:55
Роспотребнадзор готовит запрет пластиковых пакетов 5
13:44
Негосударственным пенсионным фондам разрешат рисковать накоплениями россиян 4
13:22
Она сгнивала заживо
Как кошки, одиночество и равнодушие чуть не убили знаменитого врача от Бога Надежду Шадрину
13:16
Барнаульцы Шубенков и Миллер примут участие во Всемирных военных играх в Китае 2
13:09
Спикер АКЗС Романенко проверил, какие зарплаты получают алтайские учителя 5
12:51
Жители Барнаула пожаловались на балкон-призрак и аварийную электропроводку 3
12:45
"Айфон" за наклейку: ТРЦ "Весна" запускает розыгрыш, где подарок получит каждый 0
12:37
Грузовик перевернулся под Рубцовском, перегородив дорогу 0
12:26
Кадыров поручил найти мужа журналистке, чтобы перестала писать "ерунду" про Чечню 9
12:05
Депутаты АКЗС хотят ввести бесплатное двухразовое школьное питание. Но не всем 0
11:51
В Барнауле нашли водителя, который сбил девочку на зебре и скрылся 10
11:45
В Барнауле и Горно-Алтайске прошли турниры по киберспорту 2
11:26
Минздрав назвал безобидные прививки, которые могут убить человека 5
11:10
Объявлен победитель конкурса "Народный участковый – 2019" в Алтайском крае 2
10:58
В Алтайском крае собрали рекордный урожай сахарной свеклы в истории свекловодства 10
10:42
Медведица напала на рыбаков в нескольких километрах от райцентра 4
10:31
Проект АлтГПУ по созданию интерактивной карты народов Алтая признан лучшим в России 0
10:21
Виктор Томенко на встрече с замминистра России рассказал про миссию сибирской житницы 4
10:15
Горбачев рассказал, что обращался к Путину и Макрону 36
09:53
Появилось видео вылупления кречета, подаренного Путиным королю Саудовской Аравии 11
09:49
Фото с "извращениями" бийских школьников оказались фейком 0
09:32
Мир глазами дронов и летающие беспилотники: чем запомнился фестиваль науки в АлтГТУ 2
09:18
Движение трамваев заблокировано в Барнауле после инцидента с ребенком 6
08:47
Барнаул встал в шестибалльных пробках из-за непогоды и ДТП 25
08:32
Пять метров ползком: в Барнауле пройдет забег младенцев 1
08:17
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о "домашке" 18
08:09
Горный Алтай завалило снегом как зимой. Фото и видео 2
08:02
"Нужно поглубже": губернатор Томенко призвал минспорта перестать "рисовать" отчеты 0
07:56
Опубликован рендер отеля Radisson на площади Сахарова в Барнауле 54
07:37
Суд смягчил приговор бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко 16
07:28
Ученые нашли неожиданную связь между употреблением алкоголя и аритмией 4
07:14
Генпрокуратура объяснила, почему сняли с поста в Ставрополе экс-зампрокурора Алтая 3
07:01
Строители временно покинули центр Барнаула 20
06:59
Причины возникновения рака груди назвали медики 0
06:44
Прекраснейшая Белла Хадид. Как выглядит супермодель с самым идеальным лицом в мире 8
06:22
Отдавай-ка землицу Алясочку: зачем Россия продала Аляску и можно ли вернуть ее назад? 12
06:03
18 октября Алтайский край ждет мокрый снег с дождем и гололедица 1
23:40
Жительница Бийска две недели прикована к кровати из-за травмы, полученной в автобусе 0
23:00
Очевидцы: Горный Алтай завалило снегом 2
22:36
В России разработали методику размещения камер фиксации нарушений ПДД 1
21:49
Росстат рассказал россиянам о росте их реальных зарплат. Теперь они знают 5
21:31
Более ста тысяч саженцев сосны высадили в Алтайском крае за два года 0
20:48
Суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу "Зимней вишни" 9
20:08
В Алтайском крае обсудили выравнивание экономических и социальных условий 1
19:45
В Тюмени мужчина ограбил банк, чтобы погасить свой кредит 3
19:31
Названо лучшее промышленное предприятие Алтайского края 2
19:03
Пьяный водитель на "Жигулях" выехал на "встречку" и ударил Lexus в Барнауле 7

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.