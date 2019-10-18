В Новосибирске сгорели два двухэтажных дома с газовыми баллонами внутри

Общая площадь горения составила 800 квадратных метров / Фото: 54.mchs.gov.ru
В Новосибирске в пятницу утром, 18 октября, произошел пожар сразу в двух стоящих рядом двухэтажных зданиях, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сгорели два частных дома размерами 20 на 10 метров и 10 на 10 метров по улице Хилокской, 19/2. По предварительным данным, общая площадь горения составила 800 квадратных метров. На месте работали 42 человека и 13 единиц техники.
Была угроза соседним домам. Однако пожарные успели вытащить из зданий четыре газовых баллона, тем самым предотвратив их возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.
"Открытое горение ликвидировано", – сообщили в пресс-службе регионального МЧС через полтора часа после сообщения о пожаре, которое поступило в 10:33.
Пожар ликвидировали по повышенному номеру сложности. Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщают в паблике "Инцидент Новосибирск", все проживающие в домах находились на улице, когда на месте работали пожарные. Дома были чем-то вроде общежитий, в которых проживали граждане из дружественных государств.
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