Банки начнут оказывать госуслуги россиянам

Эксперимент по оказанию госуслуг гражданам в банковских отделениях проведет Минэкономразвития в 2020 году, сообщает газета "Известия".
Он распространится на территорию Башкирии, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Астраханской и Кировской областей.
Там гражданам дадут возможность воспользоваться государственными услугами в отделениях ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка, Связь Банка, Россельхозбанка и Тинькофф Банка.
Если тестирование пройдет удачно, то с 2022 года такую практику могут внедрить по всей стране. При этом дополнительную плату за оказание госуслуг кредитно-финансовым организациям взимать запретят.
"За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата", – подчеркнул замминистра экономического развития Савва Шипов, уточнив, что нарушителей исключат из списка участников программы.
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