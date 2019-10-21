Подземная красота: канадский фотограф выпустил альбом о советском метро

Фото: fuel-design.com
Фотограф из Канады Кристофер Хервинг известен своей любовью к советской транспортной архитектуре. В 2015-м он выпустил альбом фотографий, посвященный автобусным остановкам СССР. Снимки произвели настоящий фурор в Сети. Позже Хервинг обратил свое внимание на метро.
Первая в СССР линия метрополитена была открыта 15 мая 1935 года в Москве. На сегодняшний день в столичном метрополитене из 230 станций 48 признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры. В последующие годы подземка появилась почти во всех республиках и перестала быть чем-то особенным.
Как пишет Lenta.ru, в книге Хервига собраны снимки из семи стран и 15 городов: Днепра, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Кривого Рога, Нижнего Новгорода, Минска, Еревана, Ташкента, Харькова, Баку, Тбилиси, Киева, Санкт-Петербурга и Москвы.
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