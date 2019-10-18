Россияне съедают больше яиц, чем жители США и Евросоюза

Россия обогнала США и Евросоюз по потреблению яиц на одного человека, но уступает по этому показателю Китаю, сообщает Nation News. Такими данными поделились аналитики агентства Sberbank CIB.
В среднем каждый россиянин в год потребляет на 20 яиц больше положенной нормы (260 штук). За последние десять лет подушевое потребление яиц в стране увеличилось в среднем на 1,0% в год.
Для сравнения, в США каждый житель в среднем потребляет 240 яиц, а в Евросоюзе – 210. При этом житель Китая съедает около 300 яиц, а россиянин – 280.
По подсчетам аналитиков, к 2024 году производство яиц в России вырастет до 47,7 млрд штук ежегодно. В 2018 оно достигло 44,9 млрд штук.
Стоит отметить, что яйца в России представляют собой особую ценность, не только пищевую. К примеру, их красят на Пасху. Есть традиция биться яйцами, которая всем знакома с детства.
А губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин вместе с жительницей региона пожарил яйца в честь завершения строительства газопровода.
Ранее депутат Госдумы предложил ввести единый стандарт фасовки яиц – она должна быть кратна десяти штукам. Таким образом парламентарий отреагировал на реакцию россиян на квадратные упаковки яиц, в которых начали продавать девять штук по цене десятка.
Комментарии
У бабушки были курицы-несушки, съедал в детстве по 8 яиц через день, на здоровье тогда не жаловался
Вы определитесь уже что лучше. Одни передачи вещают что яйца мегаполезны и нужно съедать минимум по одному в день. Другие - что надо съедать всего 260 в год, все что больше - вредно. Дурдом...
Пара яиц всяко полезней гамбургера. Даже если просто глянуть на содержание питательных веществ.
Да потому, что у народа денег хватает только на эти яйца.
15:31
- гость -
Ты взбунтовался против хлеба с котлетой и куском салата? Тогда хлебай суп из лебеды.
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