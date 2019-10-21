Придумай название для экопоселка и получи смартфон: "Алтайлес" объявляет конкурс

Холдинг "Алтайлес" объявил о старте конкурса на лучшее название жилого поселка, строящегося для сотрудников Павловского ДОКа.
Выиграть подарок – смартфон Samsung Galaxy A10* – может любой желающий. Главное требование – название должно быть оригинальным, запоминающимся, положительным и отражать индивидуальную особенность поселка: комплекс деревянных домов из клееного бруса для молодых специалистов лесной отрасли в экологически чистом месте, рядом с лесом и рекой Касмала.
В компании рассказали, что строительство нового жилья для сотрудников Павловского ДОКа – часть социальной политики, направленной на создание комфортных условий для труда и жизни специалистов лесной отрасли. В настоящее время первый 12-квартирный дом в Павловске уже готовится к сдаче. Всего проект включает 29 домов, в том числе два многоквартирных, шесть таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100-200 кв.м, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта. Все жилье будет построено из экологичных материалов и комплектующих – клееного бруса, деревянных евроокон и дверей, выпускаемых на заводах холдинга "Алтайлес".
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо совершить всего три простых действия:
- Внимательно ознакомиться с полными правилами конкурса на сайте altaidom.com в разделе "Новости".
- Подписаться на официальный аккаунт холдинга "Алтайлес" в Instagram (@lhk_altailes).
- Отправить в Директ аккаунта заявку, содержащую ваш вариант названия поселка. Не допускается использование слов на иностранном языке, аббревиатур или уже существующих названий жилых комплексов, кварталов, микрорайонов. Количество предложенных вариантов ограничено – не более двух.
Прием конкурсных работ продлится до 24 октября 2019 года включительно. Итоги будут объявлены 25 октября 2019 года и опубликованы на сайте altaidom.com в разделе "Новости", а также в группах холдинга в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и Facebook.
*Самсунг Гэлекси А10 – прим. ред.