Лишним точно не будет: АлтГТУ приглашает школьников на пробный экзамен по физике

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова проведет для учащихся 11-х классов пробный ЕГЭ по физике.
Экзамен состоится в воскресенье, 27 октября 2019 года, в 10:00 в главном корпусе АлтГТУ (пр. Ленина, 46). Участие бесплатно.
Регистрация желающих проверить свои знания пройдет в холле первого этажа с 9:00 до 9:50.
Экзаменуемые должны взять с собой паспорт и две черные гелевые ручки. Во время экзамена допускается использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.
Желающие проверить себя по физике могут записаться на экзамен, отправив на адрес электронной почты cpk_altstu@mail.ru письмо с информацией (ФИО, школа, класс, e-mail, контактный телефон).
Записаться необходимо до 16:00 24 октября.
Телефоны для справок:
+7 (3852) 29-07-37
+7 (3852) 29-07-29
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