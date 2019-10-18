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Новости

Естественная убыль населения России превысила 200 тысяч человек

, ИА "Амител"
Это на 50 тысяч больше, чем годом ранее
Фото: urhelp.guru

Фото: urhelp.guru

С января по сентябрь в России родились почти 995 тысяч человек, а умерли – свыше миллиона. Смертность превысила рождаемость почти на 220 тысяч людей (в 2018-м – почти на 170 тысяч).

Годом ранее за аналогичный период появилось на свет 1,078 млн граждан, а скончалось – 1,21 млн. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения за девять месяцев 2019 года.

Суммарную убыль населения удалось компенсировать за счет процесса миграции. Общее число переселенцев выросло почти в два раза. Это дало миграционный прирост в 166,7 тысячи человек, что частично компенсировало потери от естественной убыли.

Напомним, количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет. За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.10.2019 14:54
- гость -

Спасибо деду за Победу

18.10.2019 14:59
- гость -

Идем своим путем

18.10.2019 15:08
- гость -

Пенсионный возраст повысили под увеличение продолжительности жизни,а это увеличение оказалось липовое, судя по родственникам, знакомым, которые умирают не дожив до 65 лет.

18.10.2019 15:16
- гость -

На фото россияне??? Что то они мне напоминают "граждане из дружественных государств" которые спалили два дома в Новосибирске...

18.10.2019 15:17
- гость -

Собаки лаят караван идёт, искандеры смеются, за деревьями виден лес, сплошная польза, все Враги стреляют себе в ногу, снова всех переиграли )))!

18.10.2019 15:35
- гость -

А это правдивая информация ? Или опять цифру занизили ?

18.10.2019 15:45
- гость -

"Напомним, количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет. За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%."
---------------------------
Ну наконец то!!! Ложечка меда в бочке с дегтем )))

18.10.2019 16:16
- гость -

15:45

Посмотри видео вылупления кречета, чтобы у тебя дёгтя поуменьшилось. Бочка - это многовато. ))

18.10.2019 16:33
- гость -

Уважаемые комментаторы, а зачем увеличивать население если мы не можем обеспечить нормальной работой существующее население? Зачем люди если их нечем занять? Может надо для начала другие задачи решить, а там и население не подведет.

18.10.2019 16:47
- гость -

Вымирание идёт полным ходом. Стабильность. Развитый путинизм. Китайцы получат Россию без единого выстрела, а последний расиянен умирая заявит "лишь бы не было войны"

18.10.2019 16:49
- гость -

16:33, ну а что? Хорошая идея! Сначала уничтожили производства, а теперь пора уничтожить людей оставшихся без работы.

18.10.2019 16:54
- гость -

Это итоги 20 лет правления? Или снова Обама гадит?

18.10.2019 17:17
- гость -

Вата начала что-то подозревать?

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