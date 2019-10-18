Естественная убыль населения России превысила 200 тысяч человек

С января по сентябрь в России родились почти 995 тысяч человек, а умерли – свыше миллиона. Смертность превысила рождаемость почти на 220 тысяч людей (в 2018-м – почти на 170 тысяч).
Годом ранее за аналогичный период появилось на свет 1,078 млн граждан, а скончалось – 1,21 млн. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения за девять месяцев 2019 года.
Суммарную убыль населения удалось компенсировать за счет процесса миграции. Общее число переселенцев выросло почти в два раза. Это дало миграционный прирост в 166,7 тысячи человек, что частично компенсировало потери от естественной убыли.
Напомним, количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет. За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%.
Комментарии
Спасибо деду за Победу
Идем своим путем
Пенсионный возраст повысили под увеличение продолжительности жизни,а это увеличение оказалось липовое, судя по родственникам, знакомым, которые умирают не дожив до 65 лет.
На фото россияне??? Что то они мне напоминают "граждане из дружественных государств" которые спалили два дома в Новосибирске...
Собаки лаят караван идёт, искандеры смеются, за деревьями виден лес, сплошная польза, все Враги стреляют себе в ногу, снова всех переиграли )))!
А это правдивая информация ? Или опять цифру занизили ?
"Напомним, количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет. За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%."
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Ну наконец то!!! Ложечка меда в бочке с дегтем )))
15:45
Посмотри видео вылупления кречета, чтобы у тебя дёгтя поуменьшилось. Бочка - это многовато. ))
Уважаемые комментаторы, а зачем увеличивать население если мы не можем обеспечить нормальной работой существующее население? Зачем люди если их нечем занять? Может надо для начала другие задачи решить, а там и население не подведет.
Вымирание идёт полным ходом. Стабильность. Развитый путинизм. Китайцы получат Россию без единого выстрела, а последний расиянен умирая заявит "лишь бы не было войны"
16:33, ну а что? Хорошая идея! Сначала уничтожили производства, а теперь пора уничтожить людей оставшихся без работы.
Это итоги 20 лет правления? Или снова Обама гадит?
Вата начала что-то подозревать?