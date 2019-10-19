Онлайн-кинотеатры и бесплатная связь: как совместить

Все пользователи приложения "МТС ТВ" могут воспользоваться эксклюзивным пакетом, объединяющим в себе телевидение и возможность смотреть фильмы и сериалы нескольких известнейших киносервисов: "Амедиатеки", ivi, MEGOGO и других. И все это – с огромной скидкой и возможностью бесплатной мобильной связи. Просто установите приложение "МТС ТВ" и подключите в нем подписку "Онлайн-кинотеатры".

Общая стоимость всех сервисов, входящих в "Онлайн-кинотеатры", если их подключать по отдельности, превышает 3 000 рублей. Однако услуга "Онлайн-кинотеатры" стоит всего 590 рублей в месяц и дает гораздо больше. Кроме того, вы можете подключить опцию на "Тарифище" с безлимитным интернетом и не платить абонентскую плату на этом тарифе.

Что входит в опцию "Онлайн-кинотеатры"

Полный доступ к киносервисам "Амедиатека", ivi, MEGOGO, START, каталогу сериалов FOX NOW*, а также ко всему контенту, входящему в подписки "МТС ТВ": "Детям" и "Развлекательное". Наконец, у вас будет возможность смотреть 61 телеканал. Все вместе – это сотни фильмов, десятки сериалов и телепередач для людей любого возраста и с любыми интересами: идеальное решение для семьи. Смотреть все это можно на пяти устройствах, в том числе на двух одновременно: на смартфонах, планшетах, ПК, умных телевизорах.

"Онлайн-кинотеатры" и "Тарифище"

Используя опцию на "Тарифище", вы получите скидку на абонентскую плату по этому тарифу. Напомним, что "Тарифище" – настраиваемый тариф с безлимитным интернетом: объемы ежемесячных пакетов минут и SMS можно менять по своему усмотрению. При подключении киноопции скидка на абонентскую плату будет соответствовать цене минимального варианта (в большинстве регионов России), а значит, ваш "Тарифище" может быть абсолютно бесплатным.

Если вы подключите "Онлайн-кинотеатры" на другом тарифе, а потом перейдете на "Тарифище", то при переходе с вашего счета не будет списана первая ежемесячная плата по тарифу. Через месяц, и в дальнейшем, с вас будет списываться стоимость выбранного вами варианта "Тарифища", уменьшенная на цену минимального его набора. Если вы подключите опцию уже будучи пользователем "Тарифища", то скидка на абонентскую плату начнет действовать со дня следующего планового ее списания. Плата за "Онлайн-кинотеатры" – 590 рублей – будет ежемесячно списываться в любом случае.

Как подключить "Онлайн-кинотеатры"

Эта подписка доступна абонентам любых российских операторов. Необходимо загрузить приложение "МТС ТВ" и зарегистрироваться в нем при помощи своего мобильного номера, если этого не было сделано ранее.

На главном экране приложения в правом нижнем углу нужно нажать иконку с изображением человека, чтобы попасть в свой профиль.

Далее выберите пункт "Услуги и подписки".

В категории "Киноподписки" найдите "Онлайн-кинотеатры". Выберите эту опцию и подключите.

У абонентов МТС плата за услугу может списываться с лицевого счета их мобильного номера. Абоненты других операторов сначала должны привязать к приложению "МТС ТВ" свою банковскую карту – плата будет списываться с нее.

*Иви, Мегого, Старт, Фокс нау — прим. ред.