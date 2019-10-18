Сибиряк поразил всех зажигательным танцем в майке под снегопадом. Видео

Сибиряк позабавил пользователей социальной сети летними одеждой и настроением – под снегопадом он станцевал в майке.
Видеозапись опубликовало сообщество "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". На ней видно, как человек слушает музыку через наушники и исполняет веселый танец.
Прохожие на него особого внимания не обращают. По словам одного из местных жителей, картина для них привычная – мужчина регулярно исполняет что-нибудь подобное в этом районе Новосибирска.
Даже его легкая одежда никого не смутила. "Он так круглый год ходит", – поясняет одна из подписчиц.
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