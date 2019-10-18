Посольство РФ в Японии ответило на решение провести Олимпиаду на Курилах

Посольство России в Японии в своем Facebook отреагировало на предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести часть Олимпиады на Курилах.
"Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся. Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных "шуток", – написали российские дипломаты.
Накануне Международный олимпийский комитет заявил о переносе марафонского забега и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро из-за более прохладного климата в регионе, сообщает РИА "Новости". Это возмутило Коикэ, которая предложила провести Олимпиаду "на северных территориях", где более комфортная температура. Северными территориями японские власти называют Южные Курилы.
Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с Курилами и Олимпиадой. В начале августа российские острова "вошли в состав" Японии, судя по карте, которая была опубликована на официальном сайте Игр 2020 года.
После этого член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов сказал, что появление Южных Курил на карте Японии – это картографическая агрессия.
После Второй мировой войны Курилы вошли в состав СССР, однако Токио по-прежнему считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи оккупированной частью своей страны. С тех пор этот территориальный спор мешает Москве и Токио заключить мирный договор.
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