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Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед и ее безопасность

, ИА "Амител"
По словам президента, главная цель страны – воспитание поколений, ориентированных на большую многодетную семью
Путин отметил меры по демографическому развитию / Фото: medrussia.org

Путин отметил меры по демографическому развитию / Фото: medrussia.org

Президент России Владимир Путин отметил, что движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность зависят от укрепления духовных основ страны, сообщает РИА "Новости".

"Сегодня цивилизация сталкивается с серьезнейшими демографическими вызовами. И многие государства переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных устоев, которые веками и тысячелетиями определяли жизнь общества. Глубоко убежден: уверенное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, от сбережения и приумножения русского и других народов России", – говорится в послании президента участникам XXIII Всемирного русского народного собора, которое зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Путин отметил, что реализуемые меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости, снижению смертности, увеличению продолжительности жизни необходимо дополнить "долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегией".

Главная цель – воспитание поколений, для которых большая многодетная семья, ответственность за судьбу отечества забота о ближних будут безусловными ценностями, смыслом и нормой жизни.

Президент подчеркнул, что этой задаче должны быть подчинены все планы и последовательная работа "абсолютно во всех сферах": "И, конечно, нам необходимо объединить усилия государства и общества, подлинное соработничество с Русской православной церковью, другими традиционными религиями России".

Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу, 18 октября, в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.

Ранее Путин заявил, что от многодетных родителей во многом зависит будущее страны. По его словам, они и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.10.2019 16:54
- гость -

Вова, какая многодетная семья? В Алтайском крае зарплата 500$!!! В Гамбии и то больше. А вот цены на еду и коммуналку с Африкой даже не сравнить.

18.10.2019 16:54
- гость -

балабол

18.10.2019 17:04
Гость

Политика, это искусство вранья обмана, лицемерия, фарисейства...... Все это очередное, в одном флаконе.

18.10.2019 17:10
- гость -

- 1

18.10.2019 17:12
месный

движение России вперед и ее безопасность походу зависит от того как скоро он с дружками на трибунале окажется и с прочими участвующими так как тут есть три круга : заказчик, организатор и исполнитель

18.10.2019 17:18
- гость -

Очередная сказка для доверчивых. Да вот только доверчивые заканчиваются.

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