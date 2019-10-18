Шесть причин взять кредит под залог автомобиля

В жизни может возникнуть немало различных ситуаций, при которых человеку срочно необходима определенная денежная сумма. И неважно, для каких целей — деньги нужны срочно, продавать вещи слишком долго, а у знакомых занимать не хочется. В таком положении люди часто принимают решение обратиться в банки, чтобы получить кредит. Да, зачастую это самый простой вариант, который может прийти в голову, однако здесь есть несколько нюансов, которые не стоит оставлять без внимания. Прежде всего, банки требуют обязательного предоставления справки о доходах с места работы, и уже на этом этапе у неработающих людей или без официального трудоустройства возникают сложности. Также нужно учесть необходимость хорошей истории, а также поиска сторонних поручителей, которые должны подтвердить платежеспособность. Все это отнимает много времени и нервов, и все равно остаются риски получить отказ.

Поэтому многие стремятся находить альтернативные решения сложившейся проблемы. На сегодняшний день широкую популярность набирает услуга залогового кредитования от финансовых организаций. Ее суть заключается в том, что кредиторы выдают клиентам необходимую сумму при условии оставления личного имущества, зачастую — автомобиля. Это является некоей гарантией возвращения утраченных средств, а также служит мотивацией к своевременному внесению ежемесячных выплат. Это достаточно сложный процесс, к которому важно подойти со всей ответственностью, поскольку речь идет не только о деньгах, но и о личной машине. Именно поэтому предварительно следует детально ознакомиться как выдается займ под ПТС в Барнауле и других городах России на сайте sfgroup.ru.

Несмотря на постоянную популярность беззалогового кредитования, ссуды с предоставлением автомашин в качестве заклада все же заслуженно считаются одним из наиболее выгодных и доступных вариантов получения средств среди всех вошедших в финансовую практику. При этом не требуется находить варианты для кредита с плохой кредитной историей. Как и любые денежные операции, такие займы имеют как преимущества, так и некоторые недостатки. Однако они незначительны и не влияют на рост задолженности.

Особенности и преимущества услуги

Прежде чем воспользоваться предложением по предоставлению залогового кредита, следует внимательно изучить все особенности и тонкости процедуры, не оставить без внимания ни одну мелочь, чтобы избежать возможных неприятностей. В отличие от стандартных случаев, представленное транспортное средство не фигурирует в сделке как объект приобретения, а потому, даже если машина временно переходит в собственность кредиторов, за заемщиком остается право эксплуатации. То есть, даже получив нужную сумму, владелец может беспрепятственно пользоваться автомашиной, однако документы на право владения останутся у организации, а потому единственное условие — невозможность обмена или продажи до полного погашения задолженности. Больше подробностей здесь.

Также необходимо собрать все необходимые документы. Для данного договора их потребуется немного — паспорт гражданина РФ, идентификационный код, документация и ПТС на машину, а также свидетельство о регистрации в ГИБДД.

Таким образом, открывается одно из главных достоинств — быстрое и простое получение денег. А также:

Возможность пользования имуществом;

Рассмотрение, одобрение и выполнение заявки непосредственно в день обращения;

Кредитор не контролирует расходы заемщика, и тот может распоряжаться средствами по своему усмотрению;

Индивидуальный подход к решению проблем с платежеспособностью;

Не требуется привлечение поручителей.

Если у гражданина складывается сложное финансовое положение и временно отсутствует возможность внесения платежей, сотрудники организации предложат доступный выход из положения — выплачивать только проценты до восстановления платежеспособности, а уже затем возместить полную сумму.