Для эстетов и бунтарей: как создать современный интерьер для мальчика-подростка

Комната подростка – это его личное пространство, которое обязано быть функциональным и стильным. Чтобы эти два критерия сочетались, важно оформлять комнату по особым правилам.
Говоря об отделке, стоит сразу остановиться на самой актуальной "фишке" нынешнего времени: сегодня все чаще родители оформляют стены детско-подростковых спален крупными изображениями вместо обоев. Фотообои в детскую для мальчика будут весьма уместны. Они, в зависимости от вида, будут выражать индивидуальность ребенка. Конечно, речь не идет об оклейке всех стен фотообоями. Как вариант – можно украсить одну лишь стену, тем самым сделав выигрышный акцент, а уже обои подобрать и купить фотообои 3д на сайте Fotooboi.biz под основной цвет изображения.
В интерьер входит не только отделка стен (обои, краска или фотообои в детскую комнату для мальчика), но и оформление пола и потолка. Важно также учесть расположение мебели и варианты моделей, которые должны отвечать требованиям не только функциональности, но и современности.
Правила современного дизайна
Итак, опишем основные правила создания современного интерьера подростковой комнаты мальчика в зависимости от отдельных частей "образа" помещения:
- Мебель и ее эргономика. Подбирая кровать и стол, следует обращать внимание на модели-трансформеры. Покупая такую мебель, вы убиваете сразу трех зайцев. В первую очередь, это возможность регулировки высоты и положения, а значит, удобство и здоровье. Во-вторых, это экономия места, потому что трансформирующиеся модели складываются, преображаются в диван из кровати или наоборот, а еще могут включать в конструкцию и письменный стол. Третий плюс – это современность. Такая мебель актуальна, а значит, вы будете идти в ногу со временем.
- Отделка. Лучше предпочесть нейтральность. У подростков часто меняются интересы, а нейтральные тона в отделке позволят постоянно делать заметные акценты, которые точно будут удовлетворять требованиям подрастающего чада. Как вариант, поклейте на одной стене эксклюзивные фотообои в детскую, на другой оформите однотонные обои для мальчика-подростка в тон с первыми. Больше никаких узоров и рисунков. Мальчик сможет использовать стену как холст для творчества и самовыражения: поклеит любимые постеры или сделает фотоколлаж. Идей может быть множество – на то они и подростки.
- Дополнительные предметы интерьера в дизайне обязательны. Эстетика может быть не только в отделке качественными обоями и специальными напольными покрытиями. Нельзя забывать о полках и шкафах. Это могут быть органайзеры и разные ящики. Мальчику-подростку важно иметь возможность разложить дорогие ему вещи по местам.
Создать современный дизайн комнаты своего ребенка не сложно, однако важно учитывать в процессе индивидуальные особенности подрастающего мальчишки. Возможно, он увлекается рок-музыкой: тогда внешний вид комнаты должен отражать это в какой-то мере. Если это любитель спорта – в помощь тематические принты на фотообоях либо обои в детскую комнату мальчику с уникальным рисунком, а также всевозможные декор-элементы. Слушайте и учитывайте интересы собственного сына, тогда вам удастся создать интерьер не только соответствующий современности, но и подходящий для владельца комнаты.
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